Dezenas de adeptos e polícias ficaram feridos na sequência de confrontos que se verificaram antes do início do embate entre o Atlético Nacional e o América Cali para o campeonato colombiano.

Ainda antes do início do encontro, quatro jornalistas foram espoliados do seu material de trabalho e bens pessoais por um grupo de ultras do Atlético Nacional, mas o incidente mais grave aconteceu já nas bancadas. Uma centena de adeptos do Atlético invadiu o relvado do Estádio Atanasio Girardot, em Meddelín, atirando barreira metálicas e painéis publicitários contra as forças da ordem que procuravam restringir o acesso ao relvado.

Foi preciso a intervenção da brigada antimotim para fazer recuar os adeptos. Já com os ânimos mais serenos, doze polícias e cerca de três dezenas de adeptos tiveram que receber assistência médica. O jogo acabou por ser adiado, numa altura em que dois dos polícias feridos ainda estão sob observação.

Os adeptos do Atlético Nacional têm vindo a provocar distúrbios em praticamente todos os jogos, numa manifestação continua contra o preço dos bilhetes e também contra a falta de contratações da equipa. O conflito com a direção do clube agudizou-se antes do jogo com o América Cali, depois da direção do Alético ter decidido suspender os apoios que dava aos «ultras».