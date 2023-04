Os clubes portugueses gastaram 82,5 milhões de euros em comissões numa lista liderada pelo Benfica, clube que gastou quase tanto como os rivais Sporting e FC Porto juntos.



Mas quem foram os intermediários que mais negócios fizeram?



De acordo com o relatório divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a Pro Eleven foi quem fez mais negócios - não necessariamente a que encaixou mais dinheiro - entre 1 de abril de 2022 e 31 de março de 2023.



A empresa, propriedade de Carlos Gonçalves, participou em 24 intermediações de futebolistas em Portugal e lidera essa tabela de forma destacada. No segundo lugar da lista surgem a Gestifute, de Jorge Mendes, e a Pacheco e Teixeira SA, ambas com 17 intermediações realizadas.



A Pro Eleven é, recorde-se, responsável pela gestão das carreiras de jogadores como Diogo Dalot, André e Ricardo Horta e dos treinadores Marco Silva e André Villas-Boas, entre outros. Nas últimas janelas de transferências, a empresa esteve envolvida nas transferências de David Carmo do Sp. Braga para o FC Porto e de Eduardo Quaresma do Sporting para o Hoffenheim, entre outras.



Refira-se que o Benfica, entre SAD e clube, pagou 62 comissões, a SAD do Sporting 61 e a FC Porto SAD ficou-se pelas 24.



As cinco empresas com maior número de negócios de intermediação entre 1 de abril de 2022 e 31 de março de 2023:



Pro Eleven - 24 negócios de intermediação

Gestifute - 17

Pacheco e Teixeira Lda - 17

Kenta Otsubo - 15

Teammate Football Management - 13

Pesport Portugal - 13

