A Académica e o Leixões foram castigados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portugesa de Futebol com a perda de um ponto, na sequência de um processo sobre «eventuais infrações de

natureza salarial», em que ambos apresentaram «confissão integral e sem reservas» de incumprimento nos pagamentos.

Uma vez que a época 2021/22 já terminou, as duas equipas vão iniciar a nova temporada com menos um ponto.

«No dia 01.08.2022, decidiu o Relator do Conselho de Disciplina pela condenação de cada uma

das Arguidas nos termos propostos pela acusação, pela prática de uma infração disciplinar p. e

p. pelo n.º 1 do artigo 74.º [Infrações de natureza salarial] do RD, na sanção de subtração de 1

(um) ponto», lê-se no comunicado do Conselho de Disciplina.

A Académica, recorde-se, foi despromovida à Liga 3, enquanto o Leixões conseguiu a permanência na II Liga.