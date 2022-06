Miguel Valença é o treinador escolhido para orientar a Académica na Liga 3.

O anúncio foi feita esta terça-feira pelo clube de Coimbra: «Natural da cidade dos estudantes, no seu percurso enquanto jogador passou pelos escalões de formação da Académica, e atualmente é o novo treinador da equipa principal da Briosa na época 2022/23.»

Na época passada, Miguel Valença orientou o Real de Massamá, já depois de ter estado no Anadia e no Oliveira do Hospital.