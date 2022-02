O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo de inquérito para averiguação da alegada ligação do Benfica a Bruno Paixão. A nota federativa não fala no nome do clube nem no do ex-árbitro, mas é percetível que a situação é referente às informações reveladas nos últimos dias.

O comunicado na íntegra:

«Instauração de processo de inquérito, por deliberação da Secção Profissional, de 15 de fevereiro de 2022, tendo por objeto apuramento de eventuais ilícitos disciplinares envolvendo um ex-agente de arbitragem e uma sociedade desportiva integrada nas competições organizadas pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O processo foi enviado, dia 17 de fevereiro de 2022, à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução.»

[artigo atualizado]