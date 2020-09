O rácio dos gastos com pessoal vs receitas operacionais da SAD do Benfica atingiu os 69 por cento no exercício de 2019/20, ficando muito perto do limite de 70 por cento imposto pela UEFA no âmbito do Fair Play Financeiro.

No período homólogo anterior o rácio foi de 60 por cento e a SAD encarnada justifica que o aumento do valor deveu-se aos «impactos associados à covid-19, uma vez que os gastos com pessoal sofreram um decréstimo de 1,3 por cento». «Desta forma, neste exercício verificou-se um aumento da percentagem deste rácio face ao que tem sido habitual nas últimas épocas. Contudo o rácio continua a ser inferior ao limite máximo recomendado pela UEFA (70 por cento), o que significa que a Sociedade cumpre os níveis de eficiência sugeridos no âmbito do Fair Play Financeiro», pode ler-se.

Os gastos com pessoal na época 2019/20 ascenderam a um total de 85,66 milhões de euros, face aos 88,253 milhões em 2018/19. As remunerações fixas cresceram (de 56 para 63 milhões de euros), mas as remunerações variáveis, nas quais se incluem, por exemplo, prémios por desempenhos individuais e/ou cumprimento de objetivos coletivos, registaram uma descida de 16,7 para 7,2 milhões de euros.