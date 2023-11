O Hard Rock Stadium, em Miami, vai receber a final da Copa América de 2024, anunciou esta segunda-feira a CONMEBOL (Confederação Sul-Americana de Futebol).

A partida decisiva da competição vai jogar-se no dia 14 de julho, no estádio que habitualmente acolhe os jogos dos Miami Dolphins, equipa da Liga de futebol norte-americana (NFL), e que já foi palco do Superbowl em seis vezes.

Já o encontro inaugural será jogado em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium, onde jogam os Atlanta Falcons (NFL) e os Atlanta United, da MLS. Recebeu o Super Bowl em 2019.

«Esperamos estádios cheios com a paixão de todo o continente americano para a abertura e a final de uma inesquecível Copa América», afirmou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol e vice-presidente da FIFA.

A Copa América realiza-se nos Estados Unidos de 20 de junho a 14 de julho do próximo ano. A Argentina é a atual detentora do título.