César Luis Menotti, treinador campeão do mundo com a Argentina em 1978, não tem dúvidas de qual seria a reação de Maradona ao triunfo do seu país na Copa América de 2021.

«O Diego, se fosse vivo, seguramente estaria muito feliz com o título. De certeza que teria ido abraçar Messi a chorar», considerou Menotti, em entrevista à Radio Villa Trinidad.

O ex-treinador, agora com 82 anos, abordou também o momento atual do seis vezes Bola de Ouro, atualmente sem clube.

«Messi está como nunca. Está feliz não só com o triunfo, mas também por estar rodeado de pessoas que o querem. É um futebolista que, como ninguém, está preparado para ganhar um jogo e para fazer jogar bem a sua equipa. Está no seu melhor momento, em todos os sentido; animicamente, fisicamente, é um ‘tipo’ que se prepara bem sempre», completou Menotti.