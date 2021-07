Depois de várias desilusões com a Argentina, Lionel Messi conquistou, por fim, o seu primeiro troféu. No final do jogo no Maracanã, ante o Brasil, o astro argentino abriu o coração.



«Precisava de conquistar algo com a seleção. Estive muito perto durante uns anos, sabia que ia acontecer em algum momento. Estou agradecido a Deus por este momento. Acho que estava guardado para mim», começou por dizer, citado pelo jornal «Olé».



«É uma loucura, é inexplicável a felicidade que sinto. Fiquei triste muitas vezes, mas sabia que uma vez ia acontecer. Não havia melhor momento. Este grupo merecia, é algo impressionante. Estou muito feliz. Confiava muito neste grupo que se foi tornando muito forte desde a última Copa América. Este grupo tem pessoas muito boas que nunca se queixam de nada. Foram muitos dias fechados, sem poder ver as famílias. Podemos ser campeões e a felicidade é tremenda», acrescentou.



Messi corroborou as palavras de Scaloni e admitiu ter jogado com queixas físicas a final contra o Brasil.



«Não estava lesionado, mas há vinha arrasando queixas no isquiotibial. Não tivemos muito tempo de descanso entre os últimos jogos, mas estávamos todos na mesma posição. Por sorte, correu bem e ganhámos», atirou.



O capitão da 'albiceleste' aproveitou ainda para dedicar o título à família. «Sonhei com isto muitíssimas vezes. Dedico-o à minha família, à minha mulher, aos meus filhos, aos meus pais, aos meus irmãos que tantas vezes sofreram tanto ou mais que eu. Aconteceu irmos de férias e passarmos vários dias tristes, sem ganhar nada. Desta vez é diferente», concluiu.