Luis Díaz terminou a Copa América em grande nível ao bisar no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares entre a Colômbia e o Peru. O extremo do FC Porto fez, de resto, um prova de grande qualidade e chegou aos quatro golos, igualando Messi e Lapadula na lista dos melhores marcadores.



Após o encontro frente aos peruanos, o jogador mereceu rasgados elogios do selecionador Reinaldo Rueda.



«A Colômbia tem um menino de grande condição, de equilíbrio mental, de humildade. Além de toda condição técnica que tem, é um jogador com vocação para o golo», elogiou, citado pela rádio «Caracol».



«O Díaz significa muito para o coletivo e ainda tem habilidade, aguenta a posse de bola, cria desequilíbrios. Que Deus o preserve e que possamos desfrutar por muito tempo», acrescentou ainda.