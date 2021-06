O Peru venceu esta madrugada a Colômbia, por 2-1, em jogo da terceira jornada do grupo B da Copa América 2021, em Goiânia.

Os peruanos, que não tinham vencido nenhum dos últimos dez encontros ante os colombianos, repetiram uma proeza pela última vez conseguida há quase dez anos (julho de 2011) à boleia do ex-Tondela Sergio Peña.

O médio, atualmente no Emmen (Países Baixos) iniciou o triunfo do Peru aos 17 minutos, com um golo num remate de pé direito, na área, para a sua estreia a marcar pela seleção.

A Colômbia, privado do castigado Luis Díaz, ainda sem o outro portista Uribe, mas com o médio do Boavista Sebastián Pérez a titular (saiu ao minuto 60) empatou na segunda parte, aos 53 minutos, por Miguel Borja, de grande penalidade. Porém, viria, com um autogolo de Yerry Mina, aos 64 minutos, a sofrer o golo da derrota.

Com este resultado, o Peru ultrapassou Venezuela e Equador – que empataram horas antes – e está em posição de apuramento.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO B

1.º: Brasil, 6 pontos/2 jogos

2.º: Colômbia, 4/3

3.º: Peru, 3/2

4.º: Venezuela, 2/3

5.º: Equador, 1/2