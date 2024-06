Na madrugada deste sábado, a Venezuela venceu o Equador, por 2-1, com especial destaque para o golo de Cádiz, do Famalicão.

Na primeira jornada do Grupo B da Copa América, o Equador viu-se reduzido a 10 unidades logo aos 22 minutos, depois de Enner Valencia receber um cartão vermelho direto. Mesmo em minoria, a equipa conseguiu chegar à vantagem ainda antes do intervalo, com Sarmiento a fazer gosto ao pé.

A reviravolta surgiu na segunda parte, com Cádiz, recém entrado, a marcar aos 64 minutos. Bello fez o 2-1 passado 10 minutos e garantiu os três pontos para a Venezuela.

No mesmo grupo, o México venceu a Jamaica, por 1-0, com golo de Gerardo Arteaga.

Veja o resumo do Equador-Venezuela: