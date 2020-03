Uma funcionária do FC Porto está contaminada com o novo coronavírus, Covid-19, segundo informação adiantada pelo Jornal de Notícias e confirmada pelo Maisfutebol.



A pessoa em questão não tem contacto regular com o público nem trabalha no Estádio do Dragão, onde concentram-se grande parte dos funcionários do clube. Ao que foi possível apurar, exercia funções no Complexo de Piscinas de Campanhã, onde funciona a Escola de Natação do FC Porto.



O Complexo de Piscinas de Campanhã está fechado há uma semana e a funcionária acusou positivo apenas nesta quarta-feira.



Na sequência da propagação do novo coronavírus, quase todos os funcionários do FC Porto foram colocados em regime de teletrabalho, a partir da quarta-feira passada.



Os dragões têm cerca de 500 trabalhadores diretos, para além de outros colaboradores externos e as equipas de competição. Cerca de 90 por cento desses funcionários estão atualmente em regime de teletrabalho.