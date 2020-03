O Sporting ofereceu, através de Frederico Varandas, o relvado do Estádio de Alvalade e o Pavilhão João Rocha para a instalação de hospitais de campanha, tendo também disponibilizado todos os médicos do corpo clínico do clube ao Governo, para ajudar no combate ao coronavírus.

A proposta foi feita através de uma conversa de Frederico Varandas com o secretário de estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, o qual já transmitiu a disponibilidade leonina ao Governo.

Nesta altura, e segundo foi possível saber, a oferta do Sporting encontra-se já na pipeline da Proteção Civil, a qual faz a gestão dos meios disponíveis para fazer este combate ao coronavírus. A Proteção Civil tem portanto a responsabilidade de fazer a requisição destes meios, que estão prontos para serem utilizados, quando tal for necessário.

Refira-se, por fim, que Frederico Varadas se disponibilizou a ele próprio para trabalhar nos hospitais nesta altura, na sua qualidade de médico, tendo transmitido a João Paulo Rebelo que estava pronto para ir para a primeira linha deste combate.