O Sporting anunciou esta tarde uma série de medidas que tomou devido ao plano de contingência adotado para travar a Covid-19.

Informam os leões que o jornal do clube, por exemplo, estará disponível gratuitamente até ao fim de abril, o qual pode ser consultado na área de registo de sócio. Durante o período em questão, a publicação será quinzenal, em vez de semanal, sendo que no dia 31 de março será lançada uma edição especial devido ao 98.º aniversário do emblema de Alvalade.

Revelam também os leões que os portes de envio de qualquer compra efetuada online serão gratuitos e que, nas redes sociais, além campanha de sensibilização «Só eu sei porque fico em casa», os adeptos terão acesso a «conteúdos informativos e de entretenimento».

Recorde-se que o emblema verde e branco já tinha anunciado anteriormente uma série de medidas de prevenção contra o novo coronavírus.