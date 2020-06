Depois de Grigor Dimitrov e de Borna Coric terem testado positivo à covid-19, também Viktor Troicki foi diagnosticado, elevando para três os tenistas infetados que participaram no Adria Tour, um evento de exibição organizado por Novak Djokovic que agora estava na Croácia, mas já tinha passado pela Sérvia.

Segundo o site croata SportKlub, além de Troicki, 184.º no ranking mundial, também a mulher, que está grávida, testou positivo.

O evento, que começou na semana passada em Belgrado, na Sérvia, e agora estava em Zadar, na Croácia, incluiu jogos de ténis, mas também de futebol e basquetebol. Não teve medidas de distanciamento social durante as provas e houve mesmo uma festa num clube noturno em que ninguém parecia preocupado com o vírus.

Depois de conhecido o caso de Grigor Dimitrov, a organização decidiu «cancelar a final da etapa de Zadar como medida preventiva».

«Seguimos estritamente todas as medidas de segurança impostas pelas autoridades dos países em que foram jogados os torneios. Nenhum dos jogadores ou membros de staff que contactou com Grigor Dimitrov tem qualquer sintoma e todos serão testados», pode ler-se em comunicado.

