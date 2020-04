O concelho de Lisboa é, quatro dias depois, o que volta a registar o maior número de casos de covid-19 em Portugal. Os registos desta quinta-feira da Direção-Geral de Saúde apontam um total de 996 casos, mais 34 que os publicados na quarta-feira.

Em segundo lugar, após ter sido o que apresentou mais casos desde segunda-feira, está o concelho do Porto, com 988 casos de infetados, mais oito do que nos últimos registos.

No terceiro lugar da hierarquia continua a aparecer Vila Nova de Gaia, agora com 956 casos, mais 33 que na véspera.

Face a quarta-feira, Matosinhos (824, mais 26), Gondomar (777, mais 39), Braga (775, mais 83), Maia (686, mais 14), Valongo (552, mais 23), Ovar (487, mais 32) e Sintra (437, mais 16) são os outros municípios com mais casos.

De acordo com a DGS, os dados refere-se ao «total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 82 por cento dos casos confirmados», sendo que «quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados. Os dados dizem respeito até às 11 horas desta quinta-feira.

Portugal regista um total de 629 mortes e 18.841 casos.