A Seleção Nacional publicou esta quarta-feira uma mensagem de solidariedade para com todos os que estão a sofrer com a pandemia do novo coronavírus, apoiada com o vídeo de milhares de adeptos a cantar o hino nacional nos Aliados, no Porto, na altura em que Portugal conquistou a Taça das Nações.

«À varanda, nos estádios e em todo o lado: em breve estaremos todos juntos. Protege-te!», lê-se na mensagem publicada nas redes sociais da Seleção Nacional.

O vídeo foi recuperado da festa da conquista da Taça das Nações, a 9 de junho de 2019, depois da final, no Estádio do Dragão, frente à Holanda. Milhares de adeptos concentraram-se nos Aliados e cantaram com os jogadores o hino nacional. Um vídeo cheio de força, a mesma força que a seleção quer agora transmitir aos que mais precisam com uma mensagem de esperança.

Ora veja: