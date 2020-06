O Brasil ultrapassou na quinta-feira a Itália e tornou-se no terceiro país do mundo com mais mortes pela covid-19, após atingir um novo recorde diário de 1.473 óbitos nas últimas 24 horas.

No total, o país, que tem uma população estimada em 210 milhões de habitantes, contabiliza 34.021 vítimas mortais.

Dos 614.941 casos confirmados, 30.925 foram registados nas últimas 24 horas, informou na noite de quinta-feira o Ministério da Saúde.

Atualmente, em relação ao número total de mortes, o Brasil está apenas atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido, e ocupa a segunda posição mundial face ao número de casos diagnosticados, segundo o portal Worldometer, que compila quase em tempo real informações da Organização Mundial da Saúde, dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças, de fontes oficiais dos países, de publicações científicas e de órgãos de informação.

Os Estados Unidos, país com mais mortes e mais casos de infeção, registaram 1.021 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para mais de 108 mil óbitos desde o início da pandemia. Estão quase a atingir 1,87 milhões de casos de contágio, sendo que cerca de 485 mil pessoas foram dadas como curadas.

A Itália, que foi um dos epicentros da pandemia na Europa, tem agora 33.689 vítimas mortais.

O Brasil investiga ainda a eventual relação de 4.159 mortes com a doença de covid-19, num momento em que 254.963 pacientes infetados já recuperaram e 325.957 continuam sob acompanhamento.

Tendo em conta os dados de quinta-feira, a covid-19 mata mais de um brasileiro por minuto.

Como pode ler na notícia mais desenvolvida na TVI24, São Paulo, foco da covid-19 no país, concentra oficialmente 129.200 casos de infeção e 8.560 mortos, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que totaliza 60.932 pessoas diagnosticadas e 6.327 óbitos.