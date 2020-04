Portugal regista esta terça-feira 17.448 infetados com Covid-19, doença que já causou 567 mortes.

Nas últimas 24 horas, houve 32 mortes, 514 novos doentes confirmados e 70 recuperaram da doença, somando um total de 347.

Há 1.227 doentes internados (mais 40 do que na véspera), 218 em unidades de cuidados intensivos (mais 30 do que no dia anterior).