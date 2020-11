Em 24 horas ocorreram em Portugal houve 62 mortes e 6.472 novos casos do novo coronavírus, de acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado.

O número de vítimas mortais associadas à covid-19 no país passou assim a ser de 3.824 e o número total de casos de infeção confirmados desde o início da pandemia é agora de 255.970.

Desde a véspera, registaram-se 6.379 recuperados, elevando para 160.379 o número de pessoas consideradas curadas desde março. Há mais 31 casos ativos no país, num total de 82.767.

Há menos 54 doentes internados, num total de 3.025, mas há mais quatro pessoas em unidades de cuidados intensivos, num total de 485 doentes nestas unidades, valor recorde.

63% dos novos casos (4.070) foram registados na região Norte, que teve 24 mortes. Lisboa e Vale do Tejo tem mais 1.534 infetados e 23 óbitos.

Há mais 656 diagnósticos no Centro e nove mortes, 97 infetados no Alentejo e cinco óbitos, e 57 novos casos no Algarve e uma vítima mortal. Nos Açores há mais 48 casos e na Madeira 10.

Uma das vítimas mortais deste relatório é uma mulher na faixa etária dos 20 anos.