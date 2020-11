Portugal regista mais 82 mortes e 6.383 casos de covid-19, de acordo com o boletim da Direção Geral da Saúde, publicado nesta quinta-feira.

Este é o terceiro dia com mais óbitos desde o início da pandemia, sendo que o pior registo foi de 91 mortes, no dia 16 de novembro.

O número total de casos em Portugal desde o início da pandemia ascende agora a 280.394 e os óbitos são já 4.209.

O número de internamentos baixou pelo segundo dia seguido. São agora 3.192 doentes internados (menos 59 do que na véspera), dos quais 516 em Unidades de Cuidados Intensivos, menos um em 24 horas, na primeira descida, em vários dias, dos número de doentes críticos.

Nas últimas 24 horas, 4.588 pessoas foram dadas como recuperadas, num total de 193.944 desde o início da pandemia. Subtraindo os recuperados e as vítimas mortais aos novos casos, há mais 1.713 casos ativos do que na véspera, perfazendo um total de 82.241 pessoas ainda com a infeção.

O Norte continua a ser a região mais afetada, com 53% dos novos casos deste boletim - 3.414 - e cerca de metade das mortes - 43.

Lisboa e Vale do Tejo soma mais 1.782 casos e 26 óbitos, o Centro tem mais 964 infetados e seis mortes, no Alentejo há mais 87 casos e um quatro óbitos e no Algarve há mais 85 casos e uma morte. Nos Açores são mais 35 infetados e duas mortes, após vários meses sem óbitos, e na Madeira há 16 novos casos.

As vítimas mortais deste boletim são:

40-49 anos: um homem e uma mulher

50-59 anos: um homem

60-69 anos. três homens e uma mulher

70-79 anos: 14 homens e 11 mulheres

Mais de 80 anos: 28 homens e 22 mulheres