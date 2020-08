O número de casos confirmados de covid-19 subiu de 52.597 para 55.720 e o número de óbitos passou de 1.796 para 1.801, de acordo com o relatório da Direção-Geral da Saúde, desta segunda-feira.

Nas últimas 24 horas, houve então mais cinco mortes e 123 infetados. No dia anterior tinha havido duas mortes e 145 infetados.

Há cinco dias que o número de vitimas mortais não era tão alto. No dia 18 de agosto o relatório também tinha mortes. Desde então, a mortalidade tem sido menor. Já o número de infetados é o mais baixo em sete dias, ou seja, desde dia 16, altura em que eram 121 novos casos.

As vítimas mortais são três homens na casa dos 70 anos e duas mulheres com mais de 80.

A taxa de letalidade global é de 3,2%, sendo de 15,5% acima dos 70 anos.

Há mais quatro pessoas internadas, num total de 321. Destas, há 44 internadas nos cuidados intensivos, menos três do que na véspera.

Nas útimas 24 horas, há também mais 106 recuperados, num total de 40.880 doentes curados desde o início da pandemia. O número de casos ativos é agora de 13.039, mais 12 do que na véspera.

Três das mortes aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo, que voltou a ser a região com mais novos casos - 63, o que equivale a 51%. As outras duas mortes foram na região Norte, que tem mais 43 infetados.

No Centro há mais oito casos, no Algarve mais seis e nos Açores mais três. Madeira e Alentejo não registaram novos infetados nas últimas 24 horas.