O número de óbitos associados à covid-19 em Portugal passou de 1.846 para 1.849, ao passo que o número de casos evoluiu de 60.895 para 61.541, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), desta quarta-feira.

Nas últimas 24 horas houve então mais três mortes e 646 infetados. É o número mais alto de novos casos num dia desde 20 de abril.

A taxa de letalidade global é agora de 3%, sendo de 14,8% acima dos 70 anos

As vítimas mortais deste relatório são dois homens com mais de 80 anos e outro na faixa etária dos 70 anos.

As faixas etárias onde houve maior aumento de casos foram as dos 20 e as dos 40 anos.

São menos três os doentes internados, num total de 391 e há mais dois em Unidades de Cuidados Intensivos, num total de 52.

Há mais 138 recuperados, num total de 43.284 doentes curados desde o início da pandemia. Os casos ativos subiram para 16.408, mais 505 do que na terça-feira.

Duas das mortes ocorreram em Lisboa, região que tem 290 novos casos (44%). A outra foi no Norte, onde há mais 276 infetados (42%).

Na região Centro há mais 40 doentes, no Alentejo 23, no Algarve 15, nos Açores mais um e na Madeira também mais um.