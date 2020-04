Lisboa continua a ser o município com maior número de pessoas infetadas com covid-19 em Portugal. Nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), há mais 27 casos, que perfaz um total de 681 pessoas com a doença.

O Porto continua a ser o segundo concelho com mais casos confirmados. O aumento de 17 casos eleva para 660 o número de infetados.

Vila Nova de Gaia (499), Gondomar (478), Maia (422), Matosinhos (395), Braga (349), Valongo (344), Sintra (269), Ovar (238), Coimbra (216), Santa Maria da Feira (216), Cascais (190), Vila Nova de Famalicão (143), Aveiro (141), Loures (131), Vila Real (129), Guimarães (127), Almada (121), Oeiras (120) e Seixal (101) são os restantes concelhos que apresentam mais de uma centena de casos.