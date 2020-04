Tom Dempsey, antiga glória da NFL (liga norte-americana de futebol), faleceu no sábado, em Nova Orleães, aos 78 anos, vítima da covid-19. O antigo «kicker» ficou célebre por ter conseguido um field goal (golo de campo) de 63 jardas (57,6 metros).

O antigo jogador dos New Orleans Saints, que nasceu sem dedos no pé direito e com uma deformação na mão direita, já estava debilitado, numa luta permanente com Alzheimer e demência, mas não resistiu à infeção do novo coronavírus.

Dempsey ganhou fama com o tal espetacular pontapé de 63 jardas, a 8 de novembro de 1970, mesmo no final do jogo, que ditou a vitória dos New Orleans sobre os Detroit Lions. Um recorde de distância que só foi igualado em 1998 e batido em 2013, por Matt Prater, «kicker» dos Broncos.

O famoso pontapé de Dempsey: