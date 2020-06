DeAndre Jordan e Spencer Dinwiddie, basquetebolistas dos Brooklyn Nets, testaram positivo à covid-19, e o primeiro informou que falhará a retoma da época da NBA, em 30 de julho, em Orlando.

«Descobri [domingo] à noite e confirmei na segunda-feira que testei positivo à covid-19. Em consequência, não estarei em Orlando para a retoma da época», escreveu Jordan no Twitter.

Found out last night and confirmed again today that I’ve tested positive for Covid while being back in market. As a result of this, I will not be in Orlando for the resumption of the season.