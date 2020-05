Portugal registou mais 15 vítimas mortais devido à Covid-19 e mais 480 pessoas infetadas, segundo o Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, divulgado pela Direção Geral de Saúde.



O número de óbitos corresponde a um aumento de 1,4 por cento face ao dia anterior. Por sua vez, a subida diária do número de casos equivalem a uma taxa de crescimento de 1,9 por cento. No total Portugal tem a lamentar 1089 mortes entre os 26.182 casos confirmados.



Há 2076 pessoas recuperadas, mais 333 que na passada terça-feira. É, de resto, o dia recorde no que respeita doentes recuperados.

Estão 838 doentes internados em hospitais, mais vinte do que na última terça-feira. Destes, estão nos cuidados intensivos 136, mais dois que no dia anterior.

Aguardam resultado laboratorial 2.492 pessoas, mais 179 que nas 24 horas anteriores. Em vigilância pelas autoridades de saúde estão 24.579 pessoas, menos 487 do que no último dia.

Casos suspeitos, desde 1 de janeiro, são 258.488.