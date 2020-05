Portugal teve nas últimas 24 horas mais 219 casos de covid-19, sendo que 95 por cento das novas infeções foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse na conferência de imprensa diária que a situação na região «é complexa» e há «11.359 pessoas em vigilância».

«Foram notificados 209 novos casos nas últimas 24 horas em Lisboa e Vale do Tejo e isso deve-se a alguns fatores. Existem alguns surtos mais ou menos localizados. Na área que é abrangida por Almada e Seixal existem três pequenos focos comunitários que têm 32 casos até à data. As autoridades de saúde e a Câmara do Seixal têm atuado diretamente nos bairros onde se está a verificar estes fenómenos para ver os casos secundários e acabar com a cadeia de transmissão», explicou a responsável.

«Na Azambuja, são cerca de 125 casos, mas apareceram agora dois novos casos de duas empresas diferentes, sendo que um deles foi transmissão por contacto familiar», explicou ainda Graça Freitas.

«Neste momento, Lisboa e Vale do Tejo tem 11.359 pessoas em vigilância, por estes surtos e pelos contactos próximos destas pessoas. Está a ser feito um grande esforço para se identificarem antes os casos. A maior parte está a ser seguida em domicílio e a partir daí estamos a perceber os contactos de risco, a colocar em vigilância para quebrar a cadeia. É uma situação complexa mas está com medidas apertadas e tem sido feito um excelente trabalho», frisou a diretora-geral da Saúde, acrescentando que o Bairro da Jamaica «é um dos focos, com 16 casos positivos».

Graça Freitas disse que a maioria dos doentes «são jovens e saudáveis».