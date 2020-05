Os Estados Unidos registaram 505 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, o menor número de mortes diárias desde 29 de Março (497).

Segundo a Universidade Johns Hopkins, o número total de óbitos desde o início da epidemia no país é de 98.184 e o número de casos confirmados é de 1.662.375, com mais 21.403 novas infeções desde o dia anterior.

Este é o segundo dia consecutivo em que os Estados Unidos registam uma diminuição do número de mortos e de novos casos, com menos 133 mortes que no dia anterior (638).

Como pode ler na notícia mais desenvolvida na TVI24, os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.