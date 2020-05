As autoridades sanitárias de Espanha retificaram esta segunda-feira o número de mortos provocados pela pandemia da covid-19 e «ressuscitaram» quase duas mil pessoas [1.918 para ser concreto], com os números totais a descerem de 28.752 para 26.834.

Segundo o Ministério da Saúde a discrepância dos números foi detetada quando foi feita uma validação individual dos casos que permitiu detetar dados repetidos de dias anteriores. Refeitas as contas, a Catalunha passou a registar menos 1.126 mortos, Madrid menos 291 e Castilla-La-Mancha menos 152. Apenas as províncias de Rioja, Extremadura, Ceuta e Melilla mantiveram os respetivos dados inalterados.

Por outro lado, as autoridades acrescentaram à lista mais cinquenta óbitos registados nos últimos sete dias e que ainda não tinham sido contabilizados. Também há o registo de 132 novos infetados, elevando o total em Espanha para 235.400 [menos 372 do que na véspera].

Espanha deixou esta segunda-feira a fase zero do confinamento. Madrid, Barcelona e a região de Castilla e León entram na fase 1 que já permite reuniões de amigos ou família até dez elementos, com a distância de salvaguarda de dois metros e a obrigação de uso de máscara. O resto do país passa já para a fase 2 em que já não há restrições aos passeios e desporto, com exceção para as pessoas mais vulneráveis.