Os jogadores do Sevilha quebraram regras de quarentena e arriscam-se a ser punidos não só pelo clube, mas pelas autoridades de saúde. Ocampos, Franco Vázquez, De Jong e Banega colocaram em risco o protocolo traçado pelo Ministério de Saúde espanhol, a Liga espanhola e a Real Federação Espanhola de Futebol para o regresso do campeonato.



A mulher do médio argentino partilhou uma imagem do convívio superior a mais de dez pessoas realizado no último sábado, acabando por apagá-la pouco tempo depois.



Lembre-se que no passado sábado, o governo espanhol deu luz verde para o regresso do futebol profissional a partir de 8 de junho.