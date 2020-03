Lisboa volta a ser o concelho com mais casos confirmados de covid-19. No relatório divulgado este sábado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), com os dados referente aos casos até às 00.00, o Lisboa volta a ultrapassar o Porto e tem agora 366 doentes confirmados com a doença, mas 82 do que na véspera.

O soma 343, mais 26 casos do que no dia anterior. Vila Nova de Gaia continua a ser o terceiro concelho, com 262 doentes, tantos como na véspera, seguido da Maia, com 219, mais 48 casos do que no dia anterior.

Matosinhos, com 189 casos, Gondomar, com 153 casos, Braga com 152, Ovar, com 145, Valongo, com 139, Sintra com 116, Coimbra, com 110, e Santa Maria da Feira, com 103, são os outros concelhos com mais de cem casos.

A DGS explica que a informação reportada por concelho de ocorrência é relativa a 75% dos casos confirmados e acrescenta que quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados.