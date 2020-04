O subdiretor-geral da Saúde, Diogo Cruz, deixou esta terça-feira um apelo aos portugueses para que «não abrandem os esforços feitos até agora» para conter a pandemia de covid-19.

«Tenho visto na comunicação social algum alento por os números estarem mais baixos, mas queremos pedir alguma prudência. Estamos numa fase de importante luta contra a pandemia, não sabemos o que vai ser o dia de amanhã e gostaria de solicitar a todos que mantenham as medidas que temos tido até agora: de isolamento social, de restrição, de contenção no domicílio dentro do possível», afirmou o responsável na conferência de imprensa diária de ponto da situação da doença em Portugal, reconhecendo que estas medidas são particularmente dificeis nesta altura da Páscoa, em que tradicionalmente muitas famílias se juntavam.

«Pedimos a todos que não abrandem os esforços feitos até agora, para que mantenhamos uma evolução favorável, para que possamos sair o mais cedo possível na situação em que estamos», frisou o subdiretor-geral da Saúde.