Os Estados Unidos voltam a registar mais de mil mortes e acima de 60 mil infetados com covid-19 em 24 horas.

De acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins, no último dia foram detetados mais 60.209 infetados e ocorreram 1.114 mortes, sendo a primeira vez desde 10 de junho que o país ultrapassa a barreira dos mil óbitos.

O Estados Unidos contabilizam agora 130.248 óbitos e 2.991.351 casos confirmados desde o início da pandemia.

O número de casos diários continua a subir como resultado do surto de infeções nos estados do sul e oeste, como Florida, Texas, Califórnia, Arizona, Geórgia, contudo, Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado.

Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados. O segundo é o Brasil, que registou 1.254 mortos e 45.305 infetados, tendo o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, entrado para as estatísticas do país, após ter sido diagnosticado com covid-19.

Os dados foram divulgados na noite pelo Ministério da Saúde brasileiro, que acrescentou que o país totaliza agora 66.741 óbitos e 1.668.589 casos confirmados desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro.

A taxa de letalidade da covid-19 no Brasil mantém-se hoje em 4%, quando 976.977 pacientes infetados já recuperaram e 624.871 doentes continuam sob acompanhamento.

Geograficamente, o foco da pandemia no país está em São Paulo, estado que tem agora 332.708 pessoas diagnosticadas e 16.475 vítimas mortais, sendo seguido pelo Ceará, que acumula 124.952 casos e 6.556 óbitos devido à covid-19.

Outro dos estados mais afetados pela pandemia é o Rio de Janeiro, que acumula 124.086 infetados e 10.881 mortes.