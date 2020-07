Os Estados Unidos registaram 54.437 infetados por covid-19 em 24 horas, número mais alto de sempre, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins, que adianta que houve ainnda 623 mortos.

O númeri de novos casos tinha descido após pico de Abril, mas tem vindo a subir consistentemente nos últimos dias.

O país contabiliza 128.651 óbitos e 2.732.639 casos desde o início da pandemia.

Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 394.954 casos confirmados e 32.064 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália. Só na cidade de Nova Iorque, morreram 23.123 pessoas.

Em termos de infeções, a Califórnia está atrás apenas de Nova Iorque, com 242.856 casos.

Os Estados Unidos são o país no mundo com mais mortos e mais casos de infeção confirmados, seguido do Brasil, que registou 1.252 mortos e 48.105 infetados nas últimas 24 horas, totalizando 61.884 óbitos e 1.496.858 casos confirmados desde o início da pandemia.

De acordo com o Ministério da Saúde está ainda a ser investigada uma eventual relação de 3.931 vítimas mortais com a covid-19.

No Brasil, 852.816 pacientes já recuperaram da doença causada pelo novo coronavírus e 582.158 infetados continuam sob acompanhamento.

São Paulo, foco da pandemia no país, totaliza 302.179 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e 15.351 vítimas mortais.

Segundo as autoridades de saúde estaduais, São Paulo pode chegar a 470 mil casos de covid-19 até 15 de julho. São esperados entre 18 mil e 23 mil óbitos nesse período.

Segue-se o Rio de Janeiro como o segundo estado mais afetado pela pandemia, que acumula 116.823 casos de infeção e 10.332 óbitos.