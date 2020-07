A edição de 2020 de Roland Garros, que vai realizar-se entre 21 de setembro e 11 de outubro, vai ter público nas bancadas, confirmou a Federação Francesa de Ténis.

Em comunicado, o organismo informa que a capacidade dos recintos estará limitada a 50 ou 60 por cento da lotação máxima e que a decisão de ter público no Grand Slam foi tomada em estreita colaboração com as autoridades de saúde de França.

Os bilhetes para Roland Garros começam a ser vendidos a 9 de julho.

França tem sido um dos países europeus mais afetados pela covid-19. O país contabiliza mais de 165 mil diagnósticos e perto de 30 mil mortes desde o início da pandemia: registam-se ainda cerca de 60 mil casos ativos.