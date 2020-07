Os Estados Unidos registaram 1.199 mortos, nas últimas 24 horas, número mais alto em um mês, e 42.528 infetados por covid-19, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

O país contabiliza 127.322 óbitos e 2.629.372 casos desde o início da pandemia.

A média de novos casos diários nos Estados Unidos está desde a semana passada acima dos 40 mil, muito por causa da propagação do novo coronavírus nos estados do sul e oeste, como Florida, Texas, Califórnia e Arizona.

Nova Iorque continua a ser o estado mais fortemente afetado pelo coronavírus nos Estados Unidos, com 393.454 casos confirmados e 32.032 mortes, um número apenas inferior ao do Brasil, Reino Unido e Itália. Só na cidade de Nova Iorque, morreram 23.096 pessoas.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados, seguido do Brasil, que registou 1.280 mortes e 33.846 infetados nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde brasileiro.

No total, o Brasil concentra 59.594 óbitos e 1.402.041 casos confirmados desde o surgimento do novo coronavírus no país, no final de fevereiro.

A taxa de letalidade da doença no país mantém-se hoje em 4,3%.

Até ao momento, 790.040 pacientes infetados já recuperaram da covid-19 e 552.407 doentes continuam sob acompanhamento.

O foco da pandemia no país é o estado de São Paulo, que acumula oficialmente 281.380 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e 14.763 vítimas mortais, sendo seguido pelo Rio de Janeiro, que tem hoje 112.611 casos de infeção e 10.080 óbitos.