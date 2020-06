O Brasil registou 1.022 mortes associadas ao novo coronavírus e 34.666 infeções nas últimas 24 horas, segundo informações divulgadas do Ministério da Saúde.

Ao todo, o Brasil, que é o segundo país mais afetado pela doença da covid-19, a seguir aos Estados Unidos, registou até agora 49.976 mortes e 1.067.579 casos confirmados de infeção com o novo vírus.

Segundo as autoridades, a letalidade da covid-19 no país é de 4,7%.

O Governo brasileiro informou também que 520.734 pessoas já recuperaram e outras 496.869 continuam a ser acompanhadas.

São Paulo continua a ser o estado que concentra o maior número de casos, num total de 215.793 e 12.494 vítimas mortais, seguido pelo Rio de Janeiro, que oficialmente contabiliza 95.537 infetados e 8.824 óbitos.

Os dois estados e as suas capitais, a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, que têm os maiores centros urbanos do Brasil, colocaram em marcha há dez dias um plano de reabertura gradual da economia.

Os Estados Unidos, país com mais infetados e com mais mortes, registaram 568 óbitos devido à covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para 119.654 o número de mortes desde o início da epidemia no país.

De acordo com os números contabilizados pela Universidade Johns Hopkins, os Estados Unidos tinham identificado oficialmente mais de 2,2 milhões de infeções.

Nos últimos dez dias, as autoridades norte-americanas contaram menos de mil óbitos diários no país, que continua a ser o mais atingido em todo o mundo pela doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).