Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 17 óbitos associados à covid-19 e mais 4.670 novos casos de infeção, indica o boletim diário epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), esta quarta-feira.

Desde 6 de fevereiro que não se registava um dia com tantos novos casos confirmados em Portugal. O Norte foi a região com mais novos casos (1.438), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (1.401), do Centro (1.231) e, depois, do Algarve (295), Alentejo (171), Madeira (91) e Açores (43).

Por região, quanto aos óbitos, registaram-se seis no Centro, quatro em Lisboa e Vale do Tejo, três na Madeira, dois no Norte, um no Alentejo e um no Algarve.

Internadas estão mais oito pessoas, para um total de 841. O número de pacientes em unidades de cuidados intensivos mantém-se em 116.

Há mais 2.446 casos de pessoas recuperadas, para um total de 1.077.683 recuperados em Portugal, desde os primeiros registos oficiais da doença.

O número de casos ativos ultrapassa agora os 55 mil: são 55.778, mais 2.207 do que nos dados da DGS de terça-feira.

O boletim desta quarta-feira indica também uma subida na incidência, mas uma descida no R(t). A incidência nacional é agora de 349,8 casos de infeção por 100 mil habitantes (na terça-feira estava nos 325,9) e de 351,4 casos de infeção por 100 mil habitantes no continente (antes estava em 327,5). Já o R(t) nacional é de 1,15 (estava em 1,17) e, no continente, de 1,16 (era de 1,18).