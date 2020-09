Portugal passou de 1.928 para 1.931 óbitos por covid-19 e o número total de casos evoluiu de 70.465 para 71.756, de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira.

Os dados indicam mais três mortes registadas nas últimas 24 horas e mais 691 novos casos.

Há mais 386 pessoas recuperadas, de acordo com o novo boletim, indicativo de um total de 46.676 pessoas.

Por isso, são 22.549 os casos ativos, mais 302 do que os registados no dia anterior.

Das três mortes, duas delas foram na região de Lisboa e Vale do Tejo e a outra na região do Centro.

Dos novos casos totais, a maioria foi em Lisboa e Vale do Tejo: 321 casos (46,45 por cento). No Norte há mais 267, no Centro mais 73, no Algarve mais 16, no Alentejo mais 11, nos Açores mais dois e na Madeira mais um.

O número de internados subiu. Há agora 588 utentes nessa condição, mais 17. Em cuidados intensivos estão 85, mais oito do que na véspera.