A Turquia reteve um avião com equipamentos médicos e sanitários, incluindo cerca de 150 ventiladores, que tinha Espanha como destino, para fazer face à pandemia Covid-19. A Ministra dos Negócios Estrangeiros espanhola, Arancha González Laya, confirmou a notícia avançada El Mundo.



«Estamos em contacto com as autoridades turcas. Eu mesma falei com o meu homólogo mais de três vezes esta semana. Fruto deste esforço, já recebemos um voo com máscaras e óculos. Mas há um carregamento que, por agora, não vai sair da Turquia porque o governo turco entende que é uma prioridade para o tratamento dos seus doentes», disse, em conferência de imprensa.



De acordo com a governante, a decisão do governo turco prende-se com o facto de o país precisar deste tipo de materiais, nomeadamente os ventiladores. Ainda assim, Arancha González Laya garantiu que ficou acordado que os ventiladores serão disponibilizados a Espanha durante as próximas semanas.



Segundo o diário El Mundo, este material foi comprado pelas autoridades de saúde espanholas e terá sido fabricado por uma empresa espanhola na Turquia, depois de ter sido importado material da China. Já com os ventiladores no avião, as autoridades turcas terão impedido a saída do mesmo, numa situação que terá acontecido no passado sábado.



O governo regional de Castela garantiu, através de comunicado oficial, que o equipamento custou cerca de três milhões de euros, e que inclusivé já teria sido pago por Espanha. O executivo daquela região espera que Espanha emita uma queixa diplomática (leia mais na TVI24).