Antigo jogador do Benfica, Gary Charles teve problemas de alcoolismo ao longo da carreira (que relatou posteriormente ao Maisfutebol), mas agora ajuda desportistas (e não só) com dependências. Nesse papel, o antigo internacional inglês teme que a pandemia de covid-19, e o isolamento social que motivou, tenham efeitos graves junto de atletas com vícios.

«Infelizmente as adições não desaparecem com a pandemia. Pelo contrário, é provável uma intensificação por causa desta pressão adicional», defende, em declarações reproduzidas pela Zazzle Media.

«Ao longo da carreira entrei em negação porque conseguia passar semanas, meses ou até anos sem uma bebida, mas depois entrava em espirais destrutivas durante dias. Era capaz de ficar longe da bebida e manter a forma física quando era preciso estar em campo, mas depois os problemas acentuavam-se quando estava lesionado», recorda.

«Este período difícil que atravessamos, com o coronavírus, está a colocar as pessoas sob pressão, e as pessoas e famílias que lidam com dependências podem atingir um ponto crítico. Peço a todos aqueles que estejam nesta situação que peçam ajuda», conclui Gary Charles, agora com 49 anos.