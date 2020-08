A partida entre o Góias e o São Paulo, da primeira jornada do Brasileirão, foi adiada este domingo depois de dez jogadores da equipa da casa terem testado positivo à covid-19.

Durante a manhã, assim que soube do resultados dos testes, o Góias pediu à Federação brasileiro e ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para adiar o jogo, mas o pedido não foi logo aceite.

Por isso, continuou a expectativa em relação à realização do encontro, e os jogadores do São Paulo chegaram mesmo a subir ao relvado para fazerem os habituais exercícios do campeonato.

Até que, minutos antes do jogo, a equipa de arbitragem confirmou então que a partida havia sido adiada para uma data posterior.