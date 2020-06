O Corinthians anunciou este sábado que tem oito jogadores infetados com covid-19. O clube brasileiro disse, em comunicado, que realizou testes a atletas, equipa técnica e funcionários após a federação paulista e as autoridades locais terem dado luz verde ao retomar das atividades.

«Após 190 testes de coronavírus foram constatados que oito atletas têm o vírus no corpo, mas não apresentam sintomas da Covid-19. No entanto, ficarão afastados das atividades do centro de treinamento por dez dias e serão submetidos a novos exames», diz a nota do Corinthians.

«Outras cinco pessoas da comissão técnica e de outros departamentos do centro de treinos também foram diagnosticadas com o vírus e seguirão o mesmo cronograma de avaliações dos atletas. Todas são assintomáticas», acrescenta o comunicado.

A partir de terça-feira, os atletas liberados para o trabalho começarão a fazer avaliações físicas, testes bioquímicos e fisiológicos para o regresso às atividades. Os atletas vão equipar-se em casa e tratarão da lavagem dos mesmos em casa.

O Brasil é o segundo país do mundo mais afetado pela covid-19 e registou até agora 49.976 mortes e 1.067.579 casos de infeção.