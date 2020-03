Após ter confirmado a existência de um caso de Covid-19 no plantel, o Eintracht Frankfurt anunciou que tem mais um jogador infetado.



Numa curta nota divulgada nas redes sociais, o emblema alemão refere que 23 pessoas testaram negativo, mas um jogador teve um teste positivo por Covid-19. Porém, a identidade do futebolista não foi revelada.



De resto, o Eintracht Frankfurt já tinha explicado que todos os jogadores, staff e equipa técnica iriam passar por um período de 14 dias de quarentena obrigatória.



Lembre-se que até quinta-feira passada, o clube decidiu colocar o plantel a trabalhar em grupos pequenos no relvado e no ginásio ao invés de ter encerrado as atividades coletivos como a grande maioria das formações europeias.



⚠️ Das Ergebnis der ersten #Corona-Testreihe ist da. 23 Personen wurden negativ auf COVID-19 getestet, ein weiterer Spieler ist positiv. Die weiteren Ergebnisse folgen in den kommenden Tagen. #SGE #inEINTRACHT ❤️ — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 21, 2020