O mundo tem estado a braços com um gravíssimo problema de saúde pública por causa da pandemia de coronavírus covid-19. Em Espanha, as mortes têm-se contado há vários dias acima das 8 e 9 centenas, mas nem tudo é mau. E quando as notícias são boas, a emoção é visível.

Como aconteceu em Málaga, quando os médicos desintubaram um bebé de apenas quatro meses que está internado desde 16 de março. A melhoria do estado de saúde, permitiu retirar a ventilação a criança poderá mesmo em breve deixar os cuidados intensivos.

«Casos como o deste bebé são o que nos dão força para lutar conta esta doença», disse José Camacho, chefe Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do hospital.

Veja o aplauso e a emoção dos profissionais de saúde quando o ventilador foi desligado: