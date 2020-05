Os jogadores, equipa técnica e staff do Vitória de Setúbal deram negativo no terceiro rastreio à covid-19, realizado na sexta-feira, anunciou o clube.

Os resultados foram conhecidos 24 horas depois de o plantel do conjunto sadino ter sido submetido aos testes no Estádio do Bonfim.

«Tal como dois os anteriores, este rastreio efetuado à covid-19 revelou que nenhum jogador, treinador ou elemento do staff se encontra infetado. Assim, a equipa sadina irá prosseguir os trabalhos de preparação para o regresso do campeonato na próxima segunda-feira, no Estádio do Bonfim, mantendo todas as medidas de contingência adotadas até ao momento», lê-se no comunicado.