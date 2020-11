Matías Viña testou positivo à covid-19, informou este domingo a Federação Uruguaia de Futebol (AUF).

Em comunicado, a AUF revela que o jogador do Palmeiras, de Abel, está em isolamento desde que soube do resultado do teste e assintomático. Viña vai falhar o jogo com o Brasil, da próxima terça-feira, a contar para a qualificação sul-americana para o Mundial 2022.

Refira-se que Darwin Núñez, avançado do Benfica, integra o plantel do Uruguai que prepara essa partida.