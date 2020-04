O número de mortes em Espanha devido à pandemia de covid-19 baixou – e muito – nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim clínico divulgado esta manhã.

Naquele país há a lamentar mais 288 mortes por coronavírus, menos 90 do que na véspera (crescimento de 1,2 por cento). No total, já morreram em solo espanhol 23.190 pessoas.

O número de novos casos também registou mais uma descida, com mais 1729 contágios (crescimento de apenas 0,8 por cento), para um total de 207.634.

De resto, e tal como no sábado, o número de recuperados volta a ser superior ao número de novos infetados. 3024 pacientes tiveram alta no último dia, 98.732 no total.